Напишите пожалуйста письмо про цифру 3.
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Напишите пожалуйста письмо про цифру 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Перед нами - цифра три. Повнимательней смотри. Нарисуй, дружок, пока Два цветочных лепестка. Вправо смотрят лепестки: Не задерживай руки. Карандаш останови! Получилась цифра три! б) Цифра 3 и буква «З» Близнецы – сестренки. Зайка, Зоя и Занозка - Повторяем громко! в) А за двойкой – посмотри - Выступает цифра три. Тройка - третий из значков - Состоит из двух крючков. (выбирай любой)
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