Напишите пожалуйста письмо про цифру 3.

Русский язык
Напишите пожалуйста письмо про цифру 3.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Перед нами - цифра три. Повнимательней смотри. Нарисуй, дружок, пока Два цветочных лепестка. Вправо смотрят лепестки: Не задерживай руки. Карандаш останови! Получилась цифра три! б) Цифра 3 и буква «З» Близнецы – сестренки. Зайка, Зоя и Занозка - Повторяем громко! в) А за двойкой – посмотри - Выступает цифра три. Тройка - третий из значков - Состоит из двух крючков. (выбирай любой)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Наряду с джоулем в качестве единицы количества теплоты применяется калория (1 кал), равная приближенно 4,2 Дж. Скольким килокалориям (ккал) соответ...
Ответить
Математика
Найди выражение с одинаковыми значениями
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста ! Выпишите сложноподчинённые предложения и начертите их схемы
Ответить
Физика
Герман людвиг фердинанд фон гельмгольц известный физик говорил что звук этого ин??трумента чист и прозрачен как дистллированная вода но так же безз...
Ответить
Русский язык
Найди в сложных предложениях грамматические основы (порядок слов не меняй). Пере??иши предложение, поставив запятые между частями сложного предло...
Ответить