Найди наибольший общий делитель чисел k и l, если их произведение равно 82800, а наиме??ьшее общее кратное равно 1380
Математика
Найди наибольший общий делитель чисел k и l, если их произведение равно 82800, а наиме??ьшее общее кратное равно 1380
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано k * l = 82800 НОК (k; l) = 1380 Найти НОД(k; l) Наименьшее общее кратное двух положительных целых чисел k и l равно произведению чисел k и l , деленному на наибольший общий делитель чисел k и l , то есть, НОК(k, l) = k · l : НОД (k, l). Отсюда НОД (k; l) = k * l : НОК(k; l) НОД(k; l) = 82800 : 1380 = 60 Ответ: НОД(k; l) =60
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