Выполни действия: а) 6-3,75+0,275; б) 2,592:0,064+0,26х23
Математика
Выполни действия: а) 6-3,75+0,275; б) 2,592:0,064+0,26х23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6-3,75+0,275 =2,25+0,275=2,525 б) 2,592:0,064 + 0,26х23 = 40,5 + 5, 98 = 46,48
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