Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5

Математика

Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5

Автор: Гость