Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5
Математика
Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)8922, Б)8928, В)8925
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