Сочинения на тему в магазине
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Сочинения на тему в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю ходить по магазинам.Обычно я хожу в магазин с мамой и папой.Мы покупаем в магазине не только продукты, а ещё и одежду.
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