Заданы координаты трех вершин треугольника (х1,у1), (х2,у2), (х3,у3) . найдите его периме??р и площадь. нужно написать в паскале

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Заданы координаты трех вершин треугольника (х1,у1), (х2,у2), (х3,у3) . найдите его периме??р и площадь. нужно написать в паскале

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