Заданы координаты трех вершин треугольника (х1,у1), (х2,у2), (х3,у3) . найдите его периме??р и площадь. нужно написать в паскале
Информатика
Заданы координаты трех вершин треугольника (х1,у1), (х2,у2), (х3,у3) . найдите его периме??р и площадь. нужно написать в паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program q2; var x1,x2,x3,y1,y2,y3,a,b,c,P,S: real; begin readln(x1); readln(x2); readln(x3); readln(y1); readln(y2); readln(y3); a=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1)); b=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2)); c=sqrt((x1-x3)*(x1-x3)+(y1-y3)*(y1-y3)); P=a+b+c; S=sqrt((0,5*P)*(0,5*P-a)*(0,5*P-b)*(0,5*P-c)); writeln(P); writeln(S); end.
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