Помогите решить задачу На верхней полке книг столько же, сколько на средней, а на нижней -столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько всего книг на этих трёх полках, если на нижней полке 16 книг?

Математика

Помогите решить задачу На верхней полке книг столько же, сколько на средней, а на нижней -столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько всего книг на этих трёх полках, если на нижней полке 16 книг?

Автор: Гость