Помогите решить задачу На верхней полке книг столько же, сколько на средней, а на нижней -столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько всего книг на этих трёх полках, если на нижней полке 16 книг?
Математика
Помогите решить задачу На верхней полке книг столько же, сколько на средней, а на нижней -столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько всего книг на этих трёх полках, если на нижней полке 16 книг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На верхней и средней вместе 16 книг. Всего 16+16 = 32 книги.
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