Выпиши из предложений подлежащие. Укажи, чем они выражены — одним словом или слов??сочетанием. Пример: Дед с внуком пошёл за грибами. Подлежащее — дед — выражено одним словом. Дед с внуком пошли за грибами. Подлежащее — де...

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Выпиши из предложений подлежащие. Укажи, чем они выражены — одним словом или слов??сочетанием. Пример: Дед с внуком пошёл за грибами. Подлежащее — дед — выражено одним словом. Дед с внуком пошли за грибами. Подлежащее — дед с внуком — выражено словосочетанием. Комендантша с дочерью удалились. (А. Пушкин) Подлежащее — — выражено . Учиться всегда пригодится. Подлежащее — — выражено .

Автор: Гость