Выпиши из предложений подлежащие. Укажи, чем они выражены — одним словом или слов??сочетанием. Пример: Дед с внуком пошёл за грибами. Подлежащее — дед — выражено одним словом. Дед с внуком пошли за грибами. Подлежащее — де...
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Выпиши из предложений подлежащие. Укажи, чем они выражены — одним словом или слов??сочетанием. Пример: Дед с внуком пошёл за грибами. Подлежащее — дед — выражено одним словом. Дед с внуком пошли за грибами. Подлежащее — дед с внуком — выражено словосочетанием. Комендантша с дочерью удалились. (А. Пушкин) Подлежащее — — выражено . Учиться всегда пригодится. Подлежащее — — выражено .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комендантша с дочерью удалились. (А. Пушкин) Подлежащее —комендантша — выражено одним словом. Комендантша с дочерью удалились. Подлежащее —Комендантша с дочерью — выражено словосочетанием.
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