Укажи предложение(-я), в котором(-ых) нет подлежащего. 1.Ковши круговые, запенясь, шипят На тризне плачевной Олега. (А. Пушкин) 2.Шесть делится на два без остатка. 3.Цыплят по осени считают.

Русский язык

Укажи предложение(-я), в котором(-ых) нет подлежащего. 1.Ковши круговые, запенясь, шипят На тризне плачевной Олега. (А. Пушкин) 2.Шесть делится на два без остатка. 3.Цыплят по осени считают.

Автор: Гость