Укажи предложение(-я), в котором(-ых) нет подлежащего. 1.Ковши круговые, запенясь, шипят На тризне плачевной Олега. (А. Пушкин) 2.Шесть делится на два без остатка. 3.Цыплят по осени считают.
Русский язык
Укажи предложение(-я), в котором(-ых) нет подлежащего. 1.Ковши круговые, запенясь, шипят На тризне плачевной Олега. (А. Пушкин) 2.Шесть делится на два без остатка. 3.Цыплят по осени считают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) цеплять по осени считают.
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