Решите пожалуйста 1 задания

Алгебра
Решите пожалуйста 1 задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метод сложения)))))))))))))
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