Перепишите предложения с выделенными в них словами и переведите данные предложения, обращая внимание на перевод выделенных словосочетаний. 1. It was the new system of education that gave the best results. 2. It was the dire...

Гость: Гость:

1 это была новая система образования которая дала лучший результат. 2 это был директор который подписал новый план реконструкции. 3 ни я ни мой друг не увлекаются ездой на скейте 4 ни твой ребенок ни мой сын не разбили вазу 5 и учебники и учителя уже собрались в холле(коридоре)