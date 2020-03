Перепишите предложения с выделенными в них словами и переведите данные предложения, обращая внимание на перевод выделенных словосочетаний. 1. It was the new system of education that gave the best results. 2. It was the dire...

Английский язык

Перепишите предложения с выделенными в них словами и переведите данные предложения, обращая внимание на перевод выделенных словосочетаний. 1. It was the new system of education that gave the best results. 2. It was the director who adopted the general plan of reconstruction. 3. Neither my friend nor I am fond of skating. 4. Either your children or my son has broken this vase. 5. Both students and teachers have already gathered in the big hall.

