Какие вещества,с точки зрения ученых, сыграли главу роль в возникномении живых ор??анизмов?
Биология
Какие вещества,с точки зрения ученых, сыграли главу роль в возникномении живых ор??анизмов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опарин считал, что белки, а Холдейн - какие-то кислоты
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