Численность населения Евразии составляет около______млрд человек---это более_____________%населения земного шара.На территории Евразии расположены многочисленные государства.Самые крупные по площади из них---___________,_______...

География
Численность населения Евразии составляет около______млрд человек---это более_____________%населения земного шара.На территории Евразии расположены многочисленные государства.Самые крупные по площади из них---___________,___________,___________.А по численности населения---_______,___________.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Численность 4387 миллиарда
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