Численность населения Евразии составляет около______млрд человек---это более_____________%населения земного шара.На территории Евразии расположены многочисленные государства.Самые крупные по площади из них---___________,_______...

География

Численность населения Евразии составляет около______млрд человек---это более_____________%населения земного шара.На территории Евразии расположены многочисленные государства.Самые крупные по площади из них---___________,___________,___________.А по численности населения---_______,___________.

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