Помогите сделать это задание где написаны схемы

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Помогите сделать это задание где написаны схемы
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Напр. : Домики построили летом
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