Упражнение номер восемь я сделать не могу помогите пожалуйста

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Упражнение номер восемь я сделать не могу помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что?) печь - (что делать?) печь; (что?) течь - (что делать?) течь; (кто?) знать - (что делать?) знать.
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