Вы хотите работать с разрешением монитора 1600х1200 пикселей,использую 16 777 216 цветов.?? магазине продаются видеокарты с памятью 512 Кбайт, 2 Мбайт,4 Мбайт и 64 Мбайт.Какую из них можно купить для вашей работы?

Информатика

Вы хотите работать с разрешением монитора 1600х1200 пикселей,использую 16 777 216 цветов.?? магазине продаются видеокарты с памятью 512 Кбайт, 2 Мбайт,4 Мбайт и 64 Мбайт.Какую из них можно купить для вашей работы?

Автор: Гость