Вы хотите работать с разрешением монитора 1600х1200 пикселей,использую 16 777 216 цветов.?? магазине продаются видеокарты с памятью 512 Кбайт, 2 Мбайт,4 Мбайт и 64 Мбайт.Какую из них можно купить для вашей работы?
Информатика
Вы хотите работать с разрешением монитора 1600х1200 пикселей,использую 16 777 216 цветов.?? магазине продаются видеокарты с памятью 512 Кбайт, 2 Мбайт,4 Мбайт и 64 Мбайт.Какую из них можно купить для вашей работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странный вопрос, вот если честно. Я думаю 64 Мбайта.
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