В современных семьях возрастает тенденция .о которой писал еще в 1969г. американски?? исследователь Рейнгольд: «Ребенок может выступать в качестве социализатора по отношению к родителям» Приведите 2 примера, поясняющих эту тенд...
Обществознание
В современных семьях возрастает тенденция .о которой писал еще в 1969г. американски?? исследователь Рейнгольд: «Ребенок может выступать в качестве социализатора по отношению к родителям» Приведите 2 примера, поясняющих эту тенденцию. Взрослая дочь помогает проживающей вместе с ней матери. которая получает пенсию по инвалидности. Какие функции семьи иллюстрирует этот пример? Ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Например, взрослые родители зачастую не успевают за новинками техники, поэтому дети могут помочь им овладеть какими-то гаджетами и социализировать их в условиях современного информационного общества. Второй пример - помощь в обеспечении родителей, отправление их на отдых. 2. Помощь родителям олицетворяет, во-первых, эмоциональную функцию, во-вторых, хозяйственно-бытовую
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