В современных семьях возрастает тенденция .о которой писал еще в 1969г. американски?? исследователь Рейнгольд: «Ребенок может выступать в качестве социализатора по отношению к родителям» Приведите 2 примера, поясняющих эту тенд...

Обществознание

В современных семьях возрастает тенденция .о которой писал еще в 1969г. американски?? исследователь Рейнгольд: «Ребенок может выступать в качестве социализатора по отношению к родителям» Приведите 2 примера, поясняющих эту тенденцию. Взрослая дочь помогает проживающей вместе с ней матери. которая получает пенсию по инвалидности. Какие функции семьи иллюстрирует этот пример? Ответ поясните.

Автор: Гость