Юг Африки находится под влиянием тёплого течения мыса Игольного и холодного Бенг??льского течения. Как это сказывается на его природе?
География
Юг Африки находится под влиянием тёплого течения мыса Игольного и холодного Бенг??льского течения. Как это сказывается на его природе?
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Гость:
Достаточно влажный климат,хотя субтропический климат и довольно разнообразно растительность
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