Юг Африки находится под влиянием тёплого течения мыса Игольного и холодного Бенг??льского течения. Как это сказывается на его природе?

География

Юг Африки находится под влиянием тёплого течения мыса Игольного и холодного Бенг??льского течения. Как это сказывается на его природе?

Автор: Гость