СРОЧНО !!!!Поставил 30 б !!!!!; x^4-4x^3-13x^2+28x+12=0
Алгебра
СРОЧНО !!!!Поставил 30 б !!!!!; x^4-4x^3-13x^2+28x+12=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применен метод подбора корней из простых делителей свободного слагаемого, деление многочленов столбиком. Здесь применен метод разложения на множители.
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