Сложите дроби: а) 1/2 и 1/3 б) 2/3 и 1/6 в) 3/8 и 1/5 г) 2/9 и 5/12 д) 3/4 и 5/6 е) 1/16 и 11/12
Математика
Сложите дроби: а) 1/2 и 1/3 б) 2/3 и 1/6 в) 3/8 и 1/5 г) 2/9 и 5/12 д) 3/4 и 5/6 е) 1/16 и 11/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1/2 + 1/3= 3/6 + 2/6= 5/6; б)2/3 + 1/6=4/6 + 1/6= 5/6; в) 3/8 + 1/5= 15/40 + 8/40= 23/40; г) 2/9 + 5/12= 8/36 + 15/36= 23/36 д) 3/4 + 5/6= 9/12 + 10/12= 19/12 е) 1/16 + 11/12 = 3/48 + 44/48=47/48
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