Сложите дроби: а) 1/2 и 1/3 б) 2/3 и 1/6 в) 3/8 и 1/5 г) 2/9 и 5/12 д) 3/4 и 5/6 е) 1/16 и 11/12

Математика

Сложите дроби: а) 1/2 и 1/3 б) 2/3 и 1/6 в) 3/8 и 1/5 г) 2/9 и 5/12 д) 3/4 и 5/6 е) 1/16 и 11/12

Автор: Гость