Угадайте закономерность: 122 244 199 398 353 ? Ответ запишите в таблицу.
Математика
Угадайте закономерность: 122 244 199 398 353 ? Ответ запишите в таблицу.
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Первое число умножаешь на два,затем вычитаешь 45 и так далее
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