В зале кинотеатра 160 мест. На сеансе просмотра мультфильма 5-а класс прибыл в соста??е 18 учеников, 5-б - 22 учеников, 5-в - 20 учеников. Какую часть мест кинотеатра заняли пятиклассники?

Математика

В зале кинотеатра 160 мест. На сеансе просмотра мультфильма 5-а класс прибыл в соста??е 18 учеников, 5-б - 22 учеников, 5-в - 20 учеников. Какую часть мест кинотеатра заняли пятиклассники?

Автор: Гость