В зале кинотеатра 160 мест. На сеансе просмотра мультфильма 5-а класс прибыл в соста??е 18 учеников, 5-б - 22 учеников, 5-в - 20 учеников. Какую часть мест кинотеатра заняли пятиклассники?
Математика
В зале кинотеатра 160 мест. На сеансе просмотра мультфильма 5-а класс прибыл в соста??е 18 учеников, 5-б - 22 учеников, 5-в - 20 учеников. Какую часть мест кинотеатра заняли пятиклассники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+22+20=60(учеников)-прибыло в кинотеатр; 60/160=3/8- мест заняли пятиклассники
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