Никита поздравил Машу с днём рождения. Когда он вернулся домой, родители его спросили, сколько лет исполнилось Маше. Никита ответил так: lt;lt;Через три года Маша будет в два раза старше, чем три года назадgt;gt;. Сколько лет М...
Математика
Никита поздравил Машу с днём рождения. Когда он вернулся домой, родители его спросили, сколько лет исполнилось Маше. Никита ответил так: lt;lt;Через три года Маша будет в два раза старше, чем три года назадgt;gt;. Сколько лет Маше сейчас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- возраст Маши сейчас, то х+3=2(х-3) х+3=2х-6 х=9- возраст Маши Проверка: три года назад Маше было 6 лет, что в 2 раза меньше, чем через три года, когда Маше будет 12 лет Ответ: 9 лет
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