Никита поздравил Машу с днём рождения. Когда он вернулся домой, родители его спросили, сколько лет исполнилось Маше. Никита ответил так: lt;lt;Через три года Маша будет в два раза старше, чем три года назадgt;gt;. Сколько лет М...

Математика

Никита поздравил Машу с днём рождения. Когда он вернулся домой, родители его спросили, сколько лет исполнилось Маше. Никита ответил так: lt;lt;Через три года Маша будет в два раза старше, чем три года назадgt;gt;. Сколько лет Маше сейчас?

Автор: Гость