Полное ионное и сокращенно ионное уравнение: 1.H2CO3+CA(OH)2= 2.C02+CA(OH)2= 3.CACO3+CO2+H2O= 4.CA(HCO3)2= ОТВЕТИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ-БУДЕТ ВАМ БАН.
Химия
Полное ионное и сокращенно ионное уравнение: 1.H2CO3+CA(OH)2= 2.C02+CA(OH)2= 3.CACO3+CO2+H2O= 4.CA(HCO3)2= ОТВЕТИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ-БУДЕТ ВАМ БАН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2H2O 2H⁺ + CO₃²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ = CaCO₃↓ + 2H₂O Ca²⁺ + CO₃²⁻ + 2H⁺ + 2OH⁻ = CaCO₃↓ + 2H₂O CO₂ + Ca(OH)₂ = CaCO₃↓ + H₂O CO₂ + Ca²⁺ + 2OH⁻ = CaCO₃↓ + H₂O Ca(HCO₃)₂ ⇒ CaO + 2CO₂↑ + H₂O Решение см. во вложении
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