Полное ионное и сокращенно ионное уравнение: 1.H2CO3+CA(OH)2= 2.C02+CA(OH)2= 3.CACO3+CO2+H2O= 4.CA(HCO3)2= ОТВЕТИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ-БУДЕТ ВАМ БАН.

Химия

Полное ионное и сокращенно ионное уравнение: 1.H2CO3+CA(OH)2= 2.C02+CA(OH)2= 3.CACO3+CO2+H2O= 4.CA(HCO3)2= ОТВЕТИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ-БУДЕТ ВАМ БАН.

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