Нужны ли здесь запятые? Все что надо написано на этой конфете
Русский язык
Нужны ли здесь запятые? Все что надо написано на этой конфете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ,что надо, написано на этой конфете.Да ,это сложноподчинённое предложение.
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