Как походы викингов повлияли на жизнь соседних стран?Приведи три примера.

История
Как походы викингов повлияли на жизнь соседних стран?Приведи три примера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они были своего рода миссионерами и посредниками, развивавшими торговлю между разными странами. Именно поиски новых путей на Восток и привели варягов, выходцев прежде всего из Швеции, на Русь, а затем к хазарам, далее на Каспий и в Багдадский халифат и, наконец, в Иран.
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