Какое выражение должно быть записано 0,25a^6=(...)^2 Пожалуйста, отдаю все свои баллы!!!!!!!!!!
Алгебра
Какое выражение должно быть записано 0,25a^6=(...)^2 Пожалуйста, отдаю все свои баллы!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25a^6=х^2 х=корень из 0,25а^6 х=0,5а^3 Ответ: 0,5а^3
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