Какое выражение должно быть записано 0,25a^6=(...)^2 Пожалуйста, отдаю все свои баллы!!!!!!!!!!

Алгебра

Какое выражение должно быть записано 0,25a^6=(...)^2 Пожалуйста, отдаю все свои баллы!!!!!!!!!!

Автор: Гость