Историческое значение петровских реформ.

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Большое значение в истории играют реформы Петра1.Он смог поднять Россию с колен,несмотря на то,что оттолкнул государство в крепостничество.Наиболее важные реформы:Военная,церковная и реформа образования. Благодаря Петру 1 в России появился морской флот,открывались школы и университеты,церковь больше не диктовала свои правила