Помогите решить уравнение! Не понимаю,почему cos(11 пи/2+x) = sinx. Объясните,пожалуйста!! 5/sin^2-3/cos(11 пи/2+x)-2=0
Математика
Помогите решить уравнение! Не понимаю,почему cos(11 пи/2+x) = sinx. Объясните,пожалуйста!! 5/sin^2-3/cos(11 пи/2+x)-2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(x-π/2)=cos(π/2-x) cos(11π/2+x)=cos(6π+(x-π/2))=cos(x-π/2)= =cos(π/2-x)=sinx 6π-это период взятый 3 раза,его отбрасываем cos(π/2-x)=sinx-формула приведения 5/sin²x-3/sinx-2=0 sinx≠0 5-3sinx-2sin²x=0 sinx=a 2a²+3a-5=0 D=9+40=49 a1=(-3-7)/4=-2,5⇒sinx=-2,5<-1 нет решения a2=(-3+7)/4=1⇒sinx=1⇒x=π/2+2πn,n∈z
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