Напишите список 10 блюд царской трапезы

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Меню королевской трапезы воистину поражает! На горячее Его Величеству подавали суп из двух больших каплунов (т.е. специально откормленных на мясо, кастрированных петухов), названный диетическим, суп из четырех куропаток, заправленный капустой. Бульон из шести вольерных голубей, бульон из петушиных гребешков и нежных сортов мяса. Ну и наконец, два супа на закуску (!): из каплуна и куропатки. Первые блюда состояли из четверти теленка и куска ястреба, вес которых составлял 28 футов каждый, что в переводе — по 12,7 кг, а также паштета из двенадцати голубей. Из закусок подавались фрикасе из шести куриц и две рубленых куропатки. Далее идут четыре промежуточных блюда, а именно: соус из трех куропаток, шесть выпеченных на жаровне паштетов, два жареных индюка и три жирных цыпленка под трюфельным соусом. Но это еще не все! На жаркое подавались два жирных каплуна, девять жареных цыплят, девять голубей, две молодых курицы, шесть куропаток и четыре паштета. А на десерт? Свежие фрукты, с верхом наполнявшие две фарфоровые миски, таких же две миски с сухофруктами и четыре миски с компотами или вареньями.