Помогите решить , с полным ответом!!!!!

Геометрия
Помогите решить , с полным ответом!!!!!
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Гость:
Помог решить , с полным ответом!!!!! xD
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