Спасибо конечно, но называть меня красивой -это было лишнее ...перед Это, стоит дефис?

Русский язык
Спасибо конечно, но называть меня красивой -это было лишнее ...перед Это, стоит дефис?
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