Разрежь фигуру по линиям сетки На две одинаковые части и составь из них прямоугол??ник
Математика
Разрежь фигуру по линиям сетки На две одинаковые части и составь из них прямоугол??ник
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,оз...
Математика
Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет ме...
Українська мова
У формі орудного відмінка одниниподовження відбувається в усіх словах рядка А.г??лузь,сіль,радість,піч В.Рось,мідь,нехворощ,медаль С.відстань...