Разрежь фигуру по линиям сетки На две одинаковые части и составь из них прямоугол??ник

Математика
Разрежь фигуру по линиям сетки На две одинаковые части и составь из них прямоугол??ник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,оз...
Ответить
Математика
Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет ме...
Ответить
История
Кем являлся Олег Рюрику? Помогите заранее спасибо)
Ответить
Українська мова
У формі орудного відмінка одниниподовження відбувається в усіх словах рядка А.г??лузь,сіль,радість,піч В.Рось,мідь,нехворощ,медаль С.відстань...
Ответить
Математика
Найди в разных столбиках выражения, у которых значения одинаковы: 3*2 , 18:6, 18:2, 1:1 ,18:18, 9:1, 21-18, 12:2 ,27:3, 1*1,18:3,1*3 21:7.18-12,27-...
Ответить