У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,озеро,мороз Д.день,кров,серце
Українська мова
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,озеро,мороз Д.день,кров,серце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) гриміти.грім вечори.вечір вісім.восьми
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