У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,озеро,мороз Д.день,кров,серце

Українська мова

У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми А.гриміти,вечори,вісім В.глечик,колос,холод, с.город,озеро,мороз Д.день,кров,серце

Автор: Гость