Дан трехугольник MKP плоскость паралельная стороне MK пересикает MP в точке M1 а PK в точке K1 вычеслите/найдите M1 K1 если MP:M1P=12:5 Mk=18 см

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Типа, получается, что в треугольнике МКР отрезок М1К1 параллелен МК (хорошо бы нарисовать чертёж, но не умею, не обессудь). Следовательно треугольник М1К1Р подобен треугольнику МКР, причём коэффициент подобия составляет 5:12 - это задано по условию. Отсюда ответ: М1К1 = МК * 5 : 12 = 18 * 5 : 12 = 7,5 см.