• На рисунке представлена схема фрагмента электрической цепи, состоящего из двух одинаковых вольтметров и одного резистора. Напряжение между концами A и B поддерживается постоянным и равным U0=14 B. Что покажет вольтметр V1 п...

Физика

• На рисунке представлена схема фрагмента электрической цепи, состоящего из двух одинаковых вольтметров и одного резистора. Напряжение между концами A и B поддерживается постоянным и равным U0=14 B. Что покажет вольтметр V1 при разомкнутом ключе К, если при замкнутом его показания составляют 0,4U0? Ответ выразить в В, округлив до целых.

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