В кубе ABCDA1B1C1D1 проведено сечение через вершины A1,C и B1. Расстояния от вершины B до пл??скости сечения равно 8. Найдите расстояния до плоскости сечения от вершин: A, C1, D1
Геометрия
В кубе ABCDA1B1C1D1 проведено сечение через вершины A1,C и B1. Расстояния от вершины B до пл??скости сечения равно 8. Найдите расстояния до плоскости сечения от вершин: A, C1, D1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все грани куба- квадраты. Диагонали квадрата в точке пересечения взаимно перпендикулярны и делятся пополам. Проведем в грани В₁ВСС₁ диагонали: ВС₁ и В₁С, они пересекаются в точке N. ВС₁⊥ В₁С как диагонали квадрата ⇒ BN ⊥ В₁С Ребро А₁В₁⊥ А₁АDD₁ ⇒ А₁В₁⊥ВС₁⇒ А₁В₁⊥ BN ВN перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости А₁В₁ и В₁С плоскости А₁В₁СD⇒BN⊥пл А₁В₁СD. По условию BN=8 Аналогично AM⊥пл А₁В₁СD, M- точка пересечения диагоналей А₁D и AD₁ C₁N⊥пл А₁В₁СD. D₁M⊥пл А₁В₁СD. АМ=МD₁=BN=NC₁=8 Расстояния от вершин А, С₁и D₁ равны 8
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