Ребят, помогите, пожалуйста, я полный чайник. Делаю исследовательскую по общество??нанию, все было хорошо, потом кот пробежал по клавиатуре и у меня слова начали переносится в конец строки, и я не знаю, что с этим делать. Помог...
Информатика
Ребят, помогите, пожалуйста, я полный чайник. Делаю исследовательскую по общество??нанию, все было хорошо, потом кот пробежал по клавиатуре и у меня слова начали переносится в конец строки, и я не знаю, что с этим делать. Помогите, пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты: 1. Прогони кота по клавиатуре в обратном направлении. 2. Может быть ты нажал на выравнивание по правому краю? Тогда нажми на выравнивание по левому.
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