Ребят, помогите, пожалуйста, я полный чайник. Делаю исследовательскую по общество??нанию, все было хорошо, потом кот пробежал по клавиатуре и у меня слова начали переносится в конец строки, и я не знаю, что с этим делать. Помог...

Информатика

Ребят, помогите, пожалуйста, я полный чайник. Делаю исследовательскую по общество??нанию, все было хорошо, потом кот пробежал по клавиатуре и у меня слова начали переносится в конец строки, и я не знаю, что с этим делать. Помогите, пожалуйста))

Автор: Гость