Проект на тему моё имя кирилл

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Проект - Мое имя Кирилл. 1. Что такое имя? (Имя каждому человеку дают при рождении. Имя раскрывает характер человека и в дальнейшем влияет на его судьбу).2. Значение имени Кирилл. (Имя Кирилл русское, православное, католическое, греческое). С переводе древнегреческого означает "господин", "владыка". На персидском имя Кирилл означает "Солнце".3. Почему меня так назвали? (Спроси у родителей, может быть в честь кого-то?)4. Как по-разному меня можно назвать? (Кирюша, Киря, Кирилка, Кирюха, Киро, Кира).5. Какие по характеру бывают Кириллы? С детства Кирилл очень любознателен. Его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Поэтому Кирилл очень рано начинает читать книги, всем интересоваться. Кирилл любознателен и очень любит, когда его хвалят. У Кирилла очень хорошая память.6. Когда у Кирилла именины и мой день рождения. (Именины у Кирилла - 31 января, мой день рождения - называешь свой ДР.)7. Как имя влияет на судьбу человека? (Судьба Кирилла зависит от того, какая черта характера его возьмёт вверх). Так, Кирилл, может зациклиться на своем положительном, зазнаться и в дальнейшем стать эгоистом. А может преодолеть себя и в дальнейшем стать хорошим руководителем). 8. Стих про Кирилла. Любят все вокруг Кирилла, Он такой веселый, милый, В спорах ищет чаще мира Не ворчун и не задира!!!