1. Во сколько раз изменится сила кулоновского взаимодействия двух равноименных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 2 раза, а положительный заряд увеличить тоже в 2 раза ? 2. Расстояние между обкладками плоского кон...

Физика

1. Во сколько раз изменится сила кулоновского взаимодействия двух равноименных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 2 раза, а положительный заряд увеличить тоже в 2 раза ? 2. Расстояние между обкладками плоского конденсатора 5 см, а разность потенциалов - 500 В. С какой силой поле внутри конденсатора действует на заряд 7 нКл, помещённый посередине между обкладками ?

Автор: Гость