Основными макроэкономическими показателями, используемыми для составления прое??та федерального бюджета являются: Выберите один или несколько ответов: a. объем валового внутреннего продукта; b. уровень безработицы; c. урове...
Обществознание
Основными макроэкономическими показателями, используемыми для составления прое??та федерального бюджета являются: Выберите один или несколько ответов: a. объем валового внутреннего продукта; b. уровень безработицы; c. уровень инфляции; d. средний уровень оплаты труда по субъектам РФ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. объем валового внутреннего продукта с. уровень инфляции
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