Основными макроэкономическими показателями, используемыми для составления прое??та федерального бюджета являются: Выберите один или несколько ответов: a. объем валового внутреннего продукта; b. уровень безработицы; c. урове...

Обществознание

Основными макроэкономическими показателями, используемыми для составления прое??та федерального бюджета являются: Выберите один или несколько ответов: a. объем валового внутреннего продукта; b. уровень безработицы; c. уровень инфляции; d. средний уровень оплаты труда по субъектам РФ.

Автор: Гость