Как солдать базу даних в access?

Гость: Гость:

1)Создать-конструктор-конструктор запросов 2)Откроется окно в котором нужно выбрать таблицу для сортировки-нажать кнопку добавить. 3)В таблице внизу выбрать из раскрывающихся списков нужные поля, поставь первым поле 1. Потом по порядку 2,3 итд 4)В этой же таблице есть куда поставить галочку слева-сортировать. А потом у каждого поля выбери из раскрывающего списка по порядку убывания или возрастания.