Как солдать базу даних в access?
Информатика
Как солдать базу даних в access?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Создать-конструктор-конструктор запросов 2)Откроется окно в котором нужно выбрать таблицу для сортировки-нажать кнопку добавить. 3)В таблице внизу выбрать из раскрывающихся списков нужные поля, поставь первым поле 1. Потом по порядку 2,3 итд 4)В этой же таблице есть куда поставить галочку слева-сортировать. А потом у каждого поля выбери из раскрывающего списка по порядку убывания или возрастания.
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