Вставь пропущенную безударную гласную и запиши проверочное слово. в...лчица - _________ х...трец ___________ в...шнёвый - ________ пр...вдивый- _______ подл...тели -_________ п...лезный - _______ л...сник - __________ с...л...
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Вставь пропущенную безударную гласную и запиши проверочное слово. в...лчица - _________ х...трец ___________ в...шнёвый - ________ пр...вдивый- _______ подл...тели -_________ п...лезный - _______ л...сник - __________ с...лонка - ________ с...рдечный - ________ в...ренье - ________ З...леный (______), города наряд, Ств...лы (______) д...ревьв (____), листьев шорох. Скв...рцы (______) из дальних стран л...тят (_______), Манит к себе пернатых город.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волчица - волк хитрец - хитрый вишнёвый - вишня правдивый- правда подлетели - полёт полезный - польза лесник - лес солонка - соль сердечный - сердце варенье - навар, варит Зеленый (зелень), города наряд, Стволы (ствол) деревьв (дерево), листьев шорох. Скворцы (скворушка) из дальних стран летят (полёт), Манит к себе пернатых город.
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