Вставь пропущенную безударную гласную и запиши проверочное слово. в...лчица - _________ х...трец ___________ в...шнёвый - ________ пр...вдивый- _______ подл...тели -_________ п...лезный - _______ л...сник - __________ с...л...

Русский язык

Вставь пропущенную безударную гласную и запиши проверочное слово. в...лчица - _________ х...трец ___________ в...шнёвый - ________ пр...вдивый- _______ подл...тели -_________ п...лезный - _______ л...сник - __________ с...лонка - ________ с...рдечный - ________ в...ренье - ________ З...леный (______), города наряд, Ств...лы (______) д...ревьв (____), листьев шорох. Скв...рцы (______) из дальних стран л...тят (_______), Манит к себе пернатых город.

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