Как поменять скорость из км/ч в м/с

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1 км = 1000 м; 1 час = 3600 сек; Значит величину данной скорости надо разделить на 1000 и умножить на 3600, например Дана скорость 10 м/сек 10 м/сек : 1000 = 0,01 км/сек 0,01 км/сек * 3600 = 36 км/час, то есть 10 м/сек = 36 км/час А если без объяснений, то просто умножить на 3,6; например 10 м/сек * 3,6 = 36 км/час