Найдите объём куба, если площадь его грани равна 144 дм квадратных. А) 1 639 дм (3) Б) 2 525 дм (30 В) 20 736 дм (3) Г) 1 728 дм (3)
Математика
Найдите объём куба, если площадь его грани равна 144 дм квадратных. А) 1 639 дм (3) Б) 2 525 дм (30 В) 20 736 дм (3) Г) 1 728 дм (3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинна строны квадратный корень 144...12 объем 12 в 3 степени...1728
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