Найдите объём куба, если площадь его грани равна 144 дм квадратных. А) 1 639 дм (3) Б) 2 525 дм (30 В) 20 736 дм (3) Г) 1 728 дм (3)

Математика

Найдите объём куба, если площадь его грани равна 144 дм квадратных. А) 1 639 дм (3) Б) 2 525 дм (30 В) 20 736 дм (3) Г) 1 728 дм (3)

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