Прочитай стихотворение В.Берестова. Найди и запиши глаголы. Определи их число. Зимой по улице бежит, А летом в комнате лежит, Но только осень настаёт, Меня он за руку берёт, И снова в дождик и в метель Со мной шагает мой ....
Русский язык
Прочитай стихотворение В.Берестова. Найди и запиши глаголы. Определи их число. Зимой по улице бежит, А летом в комнате лежит, Но только осень настаёт, Меня он за руку берёт, И снова в дождик и в метель Со мной шагает мой ......... помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежит-ед.ч Лежит-ед.ч Настаёт-ед.ч Берёт-ед.ч Шагает-ед.ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Никита поздравил Машу с днём рождения. Когда он вернулся домой, родители его спросили, сколько лет исполнилось Маше. Никита ответил так: <<Че...
Алгебра
Химия
Полное ионное и сокращенно ионное уравнение: 1.H2CO3+CA(OH)2= 2.C02+CA(OH)2= 3.CACO3+CO2+H2O= 4.CA(HCO3)2= ОТВЕТИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ-БУДЕТ ВАМ ...
Українська мова