Прочитай стихотворение В.Берестова. Найди и запиши глаголы. Определи их число. Зимой по улице бежит, А летом в комнате лежит, Но только осень настаёт, Меня он за руку берёт, И снова в дождик и в метель Со мной шагает мой ....

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Прочитай стихотворение В.Берестова. Найди и запиши глаголы. Определи их число. Зимой по улице бежит, А летом в комнате лежит, Но только осень настаёт, Меня он за руку берёт, И снова в дождик и в метель Со мной шагает мой ......... помогите срочно!

Автор: Гость