Что означает цифра 5 над предложением в русском языке? Предложение-Мчатся тучи вьются тучи невидимую луна освещает снег летучий.(5)
Русский язык
Что означает цифра 5 над предложением в русском языке? Предложение-Мчатся тучи вьются тучи невидимую луна освещает снег летучий.(5)
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Гость:
Пунктуационный разбор - объяснить расстановку знаков препинания
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