Что означает цифра 5 над предложением в русском языке? Предложение-Мчатся тучи вьются тучи невидимую луна освещает снег летучий.(5)

Русский язык

Что означает цифра 5 над предложением в русском языке? Предложение-Мчатся тучи вьются тучи невидимую луна освещает снег летучий.(5)

Автор: Гость