Сколько минут в день и большая минутная и маленькая часовая стрелки часов находятся между пятью и шестью часами одновременно?
Математика
Сколько минут в день и большая минутная и маленькая часовая стрелки часов находятся между пятью и шестью часами одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два раза в день они оказываются между пятью и шестью, но так как минутная стрелка проходит этот интервал за 5 минут, то за 2 раза она пройдет за 10 минут. Ответ 10 минут.
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