З якого матеріалу виготовлено куб вагою 21,6 Н що має порожнину об'ємом 200см3? Довжин?? ребра куба 10 см.
Физика
З якого матеріалу виготовлено куб вагою 21,6 Н що має порожнину об'ємом 200см3? Довжин?? ребра куба 10 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. P=mg; m=ρv; P=ρvg ρ=P/vg; ρ=21,6/(0,1*0,1*0,1-0,0002)*10=2700 (кг/м³) мрамор или алюминий
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