У какого из элементов As или Cl электроотрицательность выше? Почему? Сделайте вывод об их химических свойствах.
Химия
У какого из элементов As или Cl электроотрицательность выше? Почему? Сделайте вывод об их химических свойствах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У хлора 2,5, у мышьяка 2. в периодах слева направо неметаллические свойства усиливаются, а в главных подгруппах снизу вверх. электроотрицательность количественный критерий принадлежности к металлам или неметалам. Чем больше ЭО, тем больше способность присоединять электроны и проявлять окислительные свойства. Значит хлор более сильный окислитель, чем мышьяк.
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